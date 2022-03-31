Demet Akalın'dan öneri: "Hocalara vereceğiniz yüzbinlerce lirayı..."

Demet Akalın'dan Ramazan ayında program yapan televizyon kanallarına öneri: “Hocalara vereceğiniz yüzbinlerce lirayı fakir fukaraya dağıtın… Nasıl olsa her sene yeni ayetler inmiyor.”

31.03.2022 15:19 Magazin

Demet Akalın'dan öneri: "Hocalara vereceğiniz yüzbinlerce lirayı..." Ramazan'ın yaklaşmasıyla birlikte televizyon dünyası da hareketlenmiş durumda. Kanallar her yıl olduğu gibi bu senede sahur programları ve iftar programları hazırlığı yapıyorlar. Bu hazırlıklar devam ederken Demet Akalın'dan dikkat çeken bir öneri geldi.

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Akalın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

"Ramazan ayında TV kanallarına çıkaracağınız hocalara vereceğiniz yüz binlerce lirayı dağıtın fakir fukaraya, ben razıyım geçen seneki programları izlemeye. Nasıl olsa her sene yeni ayetler inmiyor."


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SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI!

Akalın'ın bu çıkışı sosyal medyada bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kimisi şarkıcıya hak verirken bir kesim ise bu sözleri eleştirdi.


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