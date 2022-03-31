Demet Akalın'dan öneri: "Hocalara vereceğiniz yüzbinlerce lirayı..."

Demet Akalın: Bunlar yatakta kocalarına ne giyiyorlar acaba?
Akalın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:
"Ramazan ayında TV kanallarına çıkaracağınız hocalara vereceğiniz yüz binlerce lirayı dağıtın fakir fukaraya, ben razıyım geçen seneki programları izlemeye. Nasıl olsa her sene yeni ayetler inmiyor."
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SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI!
Akalın'ın bu çıkışı sosyal medyada bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kimisi şarkıcıya hak verirken bir kesim ise bu sözleri eleştirdi.
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