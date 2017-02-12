Demet Akalın'dan örnek davranış!

Magazin - 12 Şubat 2017 09:20

Aleyna Tilki geri adım attı!

Başarılı şarkıcı Demet Akalın, 20 Şubat'ta Mehmetçik Vakfı yararına düzenlenecek müzayede için ünlü isimlerden destek istedi.10 bin TL verip bilet alan Demet Akalın sosyal medya hesaplarından arkadaşlarına, "Benim güzel dostlarım hayatta altta kalmaz" diyerek seslenerek onlara davette bulundu.