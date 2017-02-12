Demet Akalın'dan örnek davranış!
Ünlü şarkıcı Demet Akalın 10 bin TL'ye bilet aldı herkesi davet etti!
Magazin - 12 Şubat 2017 09:20
Başarılı şarkıcı Demet Akalın, 20 Şubat'ta Mehmetçik Vakfı yararına düzenlenecek müzayede için ünlü isimlerden destek istedi.
10 bin TL verip bilet alan Demet Akalın sosyal medya hesaplarından arkadaşlarına, "Benim güzel dostlarım hayatta altta kalmaz" diyerek seslenerek onlara davette bulundu.
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