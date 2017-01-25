Demet Akalın'dan rekor ücret!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın rol aldığı reklam filminden aldığı ücretle dudak uçuklattı.

Dedikodu - 25 Ocak 2017 13:55
Demet Akalın'dan rekor ücret!
Bir mobilya firmasının yeni dönem reklam yüzü olan Demet Akalın aldığı ücretle dudak uçuklattı.

'Koltuk' adlı şarkısını bir firmanın reklamı için yeniden uyarlayan ve reklam filminde de oynayan Demet Akalın'ın aldığı ücret konuşulmaya başlandı.

Demet Akalın magazin kulislerinde dolaşan iddialara göre bu reklam film için 650 bin lira aldı.



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