Demet Akalın'dan Serdar Ortaç'a sert yanıt: "Kumarda villalar giderken virüs yoktu"

Demet Akalın'dan Kim Kardashian'a lahmacun tepkisi!
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Lüks yaşamalarıyla konuşulan ancak şu sıralar evden dışarı çıkamayan isimlere gönderme yapan Ortaç'a ilk yanıt Demet Akalın'dan geldi. Akalın "Kim bir virüs çıkacağını bilebilirdi? Ne saçma bu konuşmalar! Yok evleri, yok büyük çanta! Herkes bütçesine göre ev alır ortada! Ama olur mu şimdi tam zamanı demagoji yapmanın... Kumarda giden evler, villalar zamanında virüs yoktu... Boş yapmayın" dedi.
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