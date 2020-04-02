Demet Akalın'dan Serdar Ortaç'a sert yanıt: "Kumarda villalar giderken virüs yoktu"

Serdar Ortaç, Instagram sayfasında her daim lüks yaşamalarıyla konuşulan ancak şu sıralar evden dışarı çıkamayan isimlere gönderme yaptı. Ortaç'a Demet Akalın sert bir cevap verdi.

02.04.2020 16:22 Magazin

Demet Akalın'dan Serdar Ortaç'a sert yanıt: "Kumarda villalar giderken virüs yoktu" Serdar Ortaç bugün Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Ünlü popçu, "Şimdi daha çok ayakkabın olsa, daha çok çantan, binlerce ceketin, harcayamayacak kadar paran... Nereye gideceksin? Nerede giyeceksin? Artık sen de herkes gibisin" sözlerini içeren bir paylaşım yaptı.

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Lüks yaşamalarıyla konuşulan ancak şu sıralar evden dışarı çıkamayan isimlere gönderme yapan Ortaç'a ilk yanıt Demet Akalın'dan geldi. Akalın "Kim bir virüs çıkacağını bilebilirdi? Ne saçma bu konuşmalar! Yok evleri, yok büyük çanta! Herkes bütçesine göre ev alır ortada! Ama olur mu şimdi tam zamanı demagoji yapmanın... Kumarda giden evler, villalar zamanında virüs yoktu... Boş yapmayın" dedi.

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