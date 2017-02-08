Demet Akalın'ın alışveriş turu!

Alışveriş - 08 Şubat 2017 19:48

Oldukça keyifli görünen Demet Akalın, ilk olarak ünlü bir mücevher mağazasından kızı Hira’ya sevgililer günü hediyesi nazar boncuklu bir kolye aldı. Ardından mağazaları gezerek alışveriş merkezinde yaklaşık iki saat kadar kalıp alışveriş yaptı. Demet Akalın, bir ara girdiği bir teknoloji mağazasında kendisini görüp şirinlik yapan küçük bir kız çocuğunu sevip onunla oyun oynayıp hatıra fotoğrafı çektirdi. Demet Hanım, 20. Yılına özel hazırladığı albümünün her zaman olduğu gibi süper gittiğini söylerken, genç şarkıcı Aleyna Tilki ile ilgili sorulara ise “O gitsin önce okulunu okusun, eğitimini tamamlasın. Ondan sonra şarkı söylesin.” dedikten sonra kaldığı yerden alışverişine devam etti.