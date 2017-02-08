Demet Akalın'ın alışveriş turu!

Popçu Demet Akalın da geçtiğimiz gün Akmerkez’den alışveriş yapan ünlü isimler arasında yer aldı.

Alışveriş - 08 Şubat 2017 19:48
Demet Akalın'ın alışveriş turu!
Oldukça keyifli görünen Demet Akalın, ilk olarak ünlü bir mücevher mağazasından kızı Hira’ya sevgililer günü hediyesi nazar boncuklu bir kolye aldı. Ardından mağazaları gezerek alışveriş merkezinde yaklaşık iki saat kadar kalıp alışveriş yaptı. Demet Akalın, bir ara girdiği bir teknoloji mağazasında kendisini görüp şirinlik yapan küçük bir kız çocuğunu sevip onunla oyun oynayıp hatıra fotoğrafı çektirdi. Demet Hanım, 20. Yılına özel hazırladığı albümünün her zaman olduğu gibi süper gittiğini söylerken, genç şarkıcı Aleyna Tilki ile ilgili sorulara ise “O gitsin önce okulunu okusun, eğitimini tamamlasın. Ondan sonra şarkı söylesin.” dedikten sonra kaldığı yerden alışverişine devam etti.



YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

ALIŞVERİŞ HABERLERİ

  • "Cem Yılmaz'ın oğluyum"
  • Ebru Destan'ın alışveriş turu
  • Figen Kıral gözlük alışverişinde
  • İstinyepark'ta aşk dolu sergi
  • Ulusoy Ailesi alışverişte
  • Barış Arduç'tan hızlı alışveriş!
  • Onur Büyüktopçu dizi bitince
  • Çiğdem Kayalı Akmerkez’de
  • Palladıum'da muhteşem düet!
  • Işıl Reçber Akmerkez'de

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • İbrahim Kutluay'dan Tuba Büyüküstün açıklaması!
  • Ayşe Özyılmazel ile Ece Erken kavgası!
  • Serkan Uçar: Ece oğlumun soyadını asla alamaz!
  • "Vatanım Sensin"e bir sürpriz isim daha katılıyor!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Burak Yılmaz kızıyla hasret giderdi!
  • 'Darbe' soruşturmasında karar!
İbrahim Kutluay'dan Tuba Büyüküstün açıklaması!

EN POPÜLER HABERLER

  • Cem Yılmaz'dan 'okumuş insan' tepkisi
  • Aleyna Tilki de oyuncu oluyor
  • Kylie Jenner'ın olay paylaşımları
  • Mehmet Günsür'ün gönlünden 150 TL koptu!
  • Emrah'ın kızının ismi belli oldu
  • 'Aşk Laftan Anlamaz'ın günü bir kez daha değişti!
  • Mahlagha Jaberi'den Burak Özçivit'e sitem!
  • Ayşe Özyılmazel ile Ece Erken kavgası!
Cem Yılmaz'dan 'okumuş insan' tepkisi