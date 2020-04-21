Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayan insanlara moral vermek için ünlü isimler akşamları sosyal medya hesaplarından canlı yayınlar yapıyor. Bu isimlerden birisi de Demet Akalın. Şarkıcı zaman zaman Instagram hesabından yayın yaparak sevenlerine şarkılar söylüyor.
Demet Akalın önceki akşam yaptığı yayında merhum sanatçı İbrahim Erkal'ın "Canısı" şarkısını seslendirdi. Akalın'ın yorumu sosyal medyada da oldukça konuşuldu.
Demet Akalın'ın 'Canısı' yorumu sosyal medyayı salladı!
Instagram üzerinden canlı yayın yapan Demet Akalın, merhum sanatçı İbrahim Erkal’ın “Canısı” isimli şarkısını seslendirdi.
21.04.2020 13:58 Magazin