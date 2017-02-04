Hira'nın 3. yaşını Demet Akalın küçük bir parti ile kutladı...
İşte o görüntüler...
Demet Akalın'ın kızı Hira'ya doğum günü partisi!
Demet Akalın ile Okan Kurt'un kızları Hira 3 yaşına bastı.Magazin - 04 Şubat 2017 18:09
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