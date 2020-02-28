Demet Akalın'ın 'mülteci' paylaşımı olay oldu!

Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki haberler gündeme geldi. Bu haberlerin ardından mülteciler Yunanistan ve Bulgaristan'a gidebilmek için harekete geçti.Demet Akalın da konuyla ilgili sosyal medya üzerinden bir yorumda bulundu. Demet Akalın sınır kapılarının açılması haberine "İnşalllah doğrudur" paylaşımıyla yanıt verdi. Akalın ülkedeki mülteciler için yaptığı yorumlarla sosyal medyada dikkat çekti.İşte o paylaşım: