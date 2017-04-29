Ünlü şarkıcı Demet Akalın gazetecilere makyajsız yakalandı. Akalın görüntü vermemek için kapüşonu ile yüzünü kapattı.
Demet Akalın, eşi Okan Kurt’la Kenan Doğulu’nun Arnavutköy’deki stüdyosundan çıkarken görüntülendi.
Basın mensuplarını görünce panikleyen ve kapüşonuyla yüzünü gizleyen popçu, “Yüzümde siğil çıktı, makyajım da yok. Çekmeyin” deyip koşar adım cipine bindi.
Akalın, aracına bindikten sonra, “Ozan ve Kenan çok iyi parçalar yapmış, onları dinledik” dedi.
Kaynak:haberturk.com
Demet Akalın'ın ricası!
Demet Akalın, "Yüzümde siğil çıktı, makyajım da yok" diyerek gazetecilerden ricada bulundu..Magazin - 29 Nisan 2017 17:36
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