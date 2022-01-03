Demet Akbağ’ın sokağa çıkma mutluluğu: “Oh ya…”

13 gün önce koronavirüse yakalanan Demet Akbağ'dan güzel haber geldi. Test sonucu negatif çıkan Akbağ, kendini sokağa attı. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü oyuncu, çektiği videoda, "Hiç adetim değildir, ayda yılda bir paylaşım yapıyorum. Ama 13 gün sonra sokağa çıkmanın verdiği mutlulukla ne yaptığımı bilmiyorum, aklım yerinde değil şu an heyecandan... Bu temiz havaya kavuşmanın coşkusunu belgelemek istedim" ifadelerini kullandı. Sonra da derin bir "oh" çekti.İşte o görüntüler: