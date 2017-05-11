Instagram'a üye olduğundan beri hesabından Kutluay'ı kullanan Demet Şener, kullanıcı adını DemetSener77 'ye dönüştürdü.
Demet Şener, boşanma dedikodularının çıktığından beri Kutluay soyadını kullanıyordu.
2005 yılında evlenen Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın iki çocuğu bulunuyor.
Demet Kutluay yeniden Demet Şener oldu
12 yıldır evli olduğu eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile boşanma davası süren Demet Şener sosyal medyada da soyadını değiştirdi.Magazin - 11 Mayıs 2017 14:36
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