Demet Kutluay yeniden Demet Şener oldu

Magazin - 11 Mayıs 2017 14:36

Instagram'a üye olduğundan beri hesabından Kutluay'ı kullanan Demet Şener, kullanıcı adını DemetSener77 'ye dönüştürdü.Demet Şener, boşanma dedikodularının çıktığından beri Kutluay soyadını kullanıyordu.2005 yılında evlenen Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın iki çocuğu bulunuyor.