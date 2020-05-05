Demet Özdemir 'Aşk yaşıyorsun' yorumuna sessiz kalamadı!

Demet Özdemir sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafının altına yapılan bir yorumu görmezden gelemedi: "Gerçek bir aşk hikayesi..."

05.05.2020 12:57 Magazin

Demet Özdemir 'Aşk yaşıyorsun' yorumuna sessiz kalamadı! Son dönemde Kerem Bürsin'le aşk yaşadığına dair haberlerle gündeme gelen Demet Özdemir önceki gün Instagram'a evinde çektiği bir selfie'yi yükledi. Paylaştığı fotoğrafının altına herhangi bir not yazmayan ünlü oyuncunun karesi binlerce beğeni aldı.

Demet Özdemir karantina günlerinde böyle güneşlendi!

Demet Özdemir karantina günlerinde böyle güneşlendi!



Paylaşımın altı yorumlarla dolarken yapılan bir yorum Demet Özdemir'in de dikkatini çekti. Bir takipçisi Özdemir'e "Arkadaki dezenfektandan belli kesin aşk yaşıyorsunuz" diye yazdı. Güzel oyuncunun bu mesaja cevabı ise şöyle oldu:

“Dezenfaktan bir parçam, gerçek bir hayat hikayesi …”


Demet Özdemir ile Kerem Bürsin aşk mı yaşıyor?

Demet Özdemir ile Kerem Bürsin aşk mı yaşıyor?



Demet Özdemir'in rol aldığı "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisinin çekimlerine corona virüs salgını nedeniyle ara verilmişti. Setin durmasının ardından ev karantinasına giren Demet Özdemir tüm vaktini evinde geçiriyor.

Can Yaman'dan eski sevgilisi Demet Özdemir'e barışma hamlesi!

Can Yaman'dan eski sevgilisi Demet Özdemir'e barışma hamlesi!



Demet Özdemir'den dans şov!

Demet Özdemir'den dans şov!
YASAL UYARI: İçeriğin kopyalanması yasaktır. İçerik, sadece gecce’ye link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: