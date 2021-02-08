Demet Özdemir aşka geldi! Oğuzhan Koç..

Yılın ilk aşk bombası Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'ta gelmişti. Yeni yılı kutlamak için gittikleri otelden çıkarken görüntülenen ikili yakayı ele vermişti. Muhabirlere yakalanan çift sonrasında aşklarını itiraf etmek durumunda kalmıştı.Artık aşklarını gizlemeyen ikiliden Demet Özdemir sevgilisiyle fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Güzel oyuncu paylaşımının altına da kalp emojisi bıraktı.Demet Akalın, Özdemir'in bu paylaşımın altına "Enişteeeee😍😍😍😍" diye yazdı. Akalın'ın bu mesajına ise Demet Özdemir kalp emojisiyle yanıt verdi.