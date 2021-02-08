Yılın ilk aşk bombası Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'ta gelmişti. Yeni yılı kutlamak için gittikleri otelden çıkarken görüntülenen ikili yakayı ele vermişti. Muhabirlere yakalanan çift sonrasında aşklarını itiraf etmek durumunda kalmıştı.
Artık aşklarını gizlemeyen ikiliden Demet Özdemir sevgilisiyle fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Güzel oyuncu paylaşımının altına da kalp emojisi bıraktı.
"ENİŞTE"
Demet Akalın, Özdemir'in bu paylaşımın altına "Enişteeeee😍😍😍😍" diye yazdı. Akalın'ın bu mesajına ise Demet Özdemir kalp emojisiyle yanıt verdi.
Demet Özdemir aşka geldi! Oğuzhan Koç..
Demet Özdemir sevgilisi Oğuzhan Koç'la fotoğrafını kalp emojisiyle Instagram hesabından paylaştı.
08.02.2021 12:28 Magazin