Demet Özdemir, güzellik sırrını açıkladı: Yüz yogası

Demet Özdemir önceki gün Levent’te görüntülendi. Güzel yıldız, yüz yogası yaptırdığını söyledi. Makyajsız halde kameraların karşısına geçen Özdemir, “iğne olmadan genç kalabilmek için erken başladık” dedi.Yeni projeleri okuyup değerlendirdiğini de belirten Özdemir, “Çok tatlı şeyler geliyor, her şey dört dörtlük ve herkesin mutlu olacağı şekilde olmasını istediğim için şu an biraz dinleniyorum" diye konuştu.