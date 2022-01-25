Demet Özdemir ile Hande Erçel arasında neler oluyor?

Demet Özdemir ve Hande Erçel arasında yaşandığı iddia edilen gerginlik hayranları tarafından merakla takip ediliyor. 'Dünya ile Benim Aramda' dizisi için ilk teklifin Hande Erçel'e gittiği, güzel oyuncunun iddialı sahneleri bulunun rolü kabul etmediği ileri sürüldü. Aynı dizinin başrol erkek oyuncusu için de Kerem Bürsin detayı şaşırttı.

25.01.2022 22:56 Magazin

Demet Özdemir ile Hande Erçel arasında neler oluyor? Disney Plus’ın Demet Özdemir, Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ı bir araya getirecek olan "Dünya ile Benim Aramda" dizisi konuşulmaya devam ediyor. Dizi için ilk teklifin Hande Erçel'e götürüldüğü ancak güzel oyuncunun iddialı sahneler nedeniyle teklifi reddettiği iddiası Magazin gündemine bomba gibi düştü.

Demet Özdemir ile Kerem Bürsin aynı projede mi buluşuyor?

Demet Özdemir ile Kerem Bürsin aynı projede mi buluşuyor?



Konuşulanlara göre Senarist Pınar Bulut sahnenin dizide olması konusunda diretti. Bunun üzerine yapım şirketi başrol adayını değiştirdi ve rol sonunda Demet Özdemir'in oldu. Başrol erkek için de Disney, Kerem Bürsin'in olmasına daha sıcak baktı. Şimdi mart ayında sete çıkacak olan dizinin diğer başrol erkek oyuncusu için görüşmeler sürüyor.

Kerem Bürsin'den Hande Erçel'li doğum günü fotoğrafına yorum: Bayılıyorum size! Ve beni hep dışlaman

Kerem Bürsin'den Hande Erçel'li doğum günü fotoğrafına yorum: Bayılıyorum size! Ve beni hep dışlaman

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