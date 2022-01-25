Demet Özdemir ile Hande Erçel arasında neler oluyor?

Demet Özdemir ile Kerem Bürsin aynı projede mi buluşuyor?
Konuşulanlara göre Senarist Pınar Bulut sahnenin dizide olması konusunda diretti. Bunun üzerine yapım şirketi başrol adayını değiştirdi ve rol sonunda Demet Özdemir'in oldu. Başrol erkek için de Disney, Kerem Bürsin'in olmasına daha sıcak baktı. Şimdi mart ayında sete çıkacak olan dizinin diğer başrol erkek oyuncusu için görüşmeler sürüyor.
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