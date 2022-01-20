Demet Özdemir ile Kerem Bürsin aynı projede mi buluşuyor?

Türkiye pazarına girmeye hazırlanan Disney Plus’ın Engin Akyürek, Aras Bulut İynemli’nin ardından Halit Ergenç, Pınar Deniz, Hande Erçel ve Şahan Gökbakar’la proje yapacağı gündeme gelmişti.Son yılların öne çıkan yıldızlarından Demet Özdemir’in dijital platformda yer alıp almayacağı da merak konusuydu. Kulislerde dolaşan yeni bilgiye göre Özdemir, MF Yapım’ın Disney için hazırladığı diziyle anlaşma aşamasında… Dizinin erkek başrol oyuncusu için de platformla daha önce proje görüşmesi yapan Kerem Bürsin’in adı geçiyor.