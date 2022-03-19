Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan nikah açıklaması!

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç konserinde böyle coştu!

Demet Özdemir'den kalp emojili Oğuzhan Koç paylaşımı

Nikah masasına oturmaya hazırlanan Oğuzhan Koç ile sevgilisi Demet Özdemir, geçtiğimiz gün Beyoğlu'nda bir mekandan çıkarken görüntülendi. Arkadaşlarının doğum gününü kutlamak için geldiklerini söyleyen ünlü çift, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Ünlü çift, ağustos ayında Çeşme’de evlenecekleri iddialarını “Yok ya öyle kesin bir şey yok. Tarih ile ilgili kesin bir karar vermedik. Gerçekten belli değil” diyerek yalanladı.Ekranda olduğu kadar sosyal medyada da popüler olan Özdemir de düğün tarihinin belli olmadığını belirterek, “Benim yeni bir dizi projem başlıyor. Oğuzhan’ın da albümü var zaten, o da hazırlık sürecinde. Bu yüzden daha net bir karar vermedik” dedi.