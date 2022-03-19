Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan nikah açıklaması!

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç konserinde böyle coştu!
Ünlü çift, ağustos ayında Çeşme’de evlenecekleri iddialarını “Yok ya öyle kesin bir şey yok. Tarih ile ilgili kesin bir karar vermedik. Gerçekten belli değil” diyerek yalanladı.
Demet Özdemir'den kalp emojili Oğuzhan Koç paylaşımı
Ekranda olduğu kadar sosyal medyada da popüler olan Özdemir de düğün tarihinin belli olmadığını belirterek, “Benim yeni bir dizi projem başlıyor. Oğuzhan’ın da albümü var zaten, o da hazırlık sürecinde. Bu yüzden daha net bir karar vermedik” dedi.