Demet Özdemir ile Oğuzhan Özyakup aşk mı yaşıyor?

Magazin - 14 Şubat 2017 16:47

Esra Sönmezer, “Beşiktaş’ın yakışıklı futbolcusu son dönemlerin gözde başrol oyuncusu güzeller güzeli Demet Özdemir’e gönlünü kaptırmış. Bir mekanda tanışmışlar. Fakat Demet Özdemir, Oğuzhan Özyakup’a yüz vermemiş. Başta Oğuzhan’ı kabul etmeyen Demet, daha sonra yapılan jestler karşısında ilgisiz kalamamış. Yaklaşık 1 aydır birlikte olan Demet ve Oğuzhan ikilisi, büyük aşk yaşıyorlar” dedi.Kaynak: haberturk.com