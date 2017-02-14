Esra Sönmezer, “Beşiktaş’ın yakışıklı futbolcusu son dönemlerin gözde başrol oyuncusu güzeller güzeli Demet Özdemir’e gönlünü kaptırmış. Bir mekanda tanışmışlar. Fakat Demet Özdemir, Oğuzhan Özyakup’a yüz vermemiş. Başta Oğuzhan’ı kabul etmeyen Demet, daha sonra yapılan jestler karşısında ilgisiz kalamamış. Yaklaşık 1 aydır birlikte olan Demet ve Oğuzhan ikilisi, büyük aşk yaşıyorlar” dedi.
Kaynak: haberturk.com
Demet Özdemir ile Oğuzhan Özyakup aşk mı yaşıyor?
'Bir de bizden dinleyin' programının yorumcusu Esra Sönmezer, Beşiktaş’ın gözde futbolcusu Oğuzhan Özyakup'un oyuncu Demet Özdemir ile yeni bir aşka yelken açtığını söyledi.Magazin - 14 Şubat 2017 16:47
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