Demet Özdemir makyajsız hali olay oldu!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final yapmasının ardından Demet Özdemir soluğu sevgilisi Oğuzhan Koç'la birlikte tatilde almıştı. İkili paylaştığı tatil fotoğraflarıyla da oldukça konuşuluyordu.Güzel oyuncu önceki gün sosyal medya fenomeni Burak Altındağ ile karşılaştı. İkili birlikte fotoğraf çektirdi. Altındağ o kareyi Instagram'dan paylaştı. Fotoğrafta Demet Özdemir'in makyajsız ve filtresiz hali dikkat çekti.İşte Demet Özdemir'in makyajsız hali...