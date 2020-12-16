Demet Özdemir mest etti! Olay poz!

Başrollerini İbrahim Çelikkol ile paylaştığı TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 11,8milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu son olarak ayna önünde çektiği fotoğrafını sayfasından paylaştı. Demet Özdemir'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken takipçileri yorum yağmuruna tuttu.Fotoğrafa 15 dakika içinde 100 bine yakın beğeni geldi.