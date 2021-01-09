Demet Özdemir-Oğuzhan Koç aşkından ilk fotoğraf

Demet Özdemir'le Oğuzhan Koç'un aşk yaşadıkları yılbaşı geccesi ortaya çıkmıştı. İkili Çeşme'de görüntülenince aşklarını daha fazla saklayamamış ve yaptıkları açıklamalarla ilişkiyi kabul etmişlerdi. Demet Özdemir, “Fotoğraflarımızın çekildiği doğru. ‘Yeni yılın aşk bombası’ dersiniz artık” ifadelerini kullanırken Oğuzhan Koç sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Sadece iki insanı ilgilendiren bir konu kimseyi daha fazla meşgul etmesin diye açıklamak istedim. Daha önce yazıldığı gibi olmasa da şu an Demet ile güzel bir sürecin arifesindeyiz” demişti.Bu açıklamaların ardından aşkın ilk fotoğrafı Demet Özdemir'den geldi. Özdemir, Instagram'dan kalp emojisi ile Koç'la fotoğrafını paylaştı.