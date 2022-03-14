Demet Özdemir, Oğuzhan Koç konserinde böyle coştu!

Oğzuhan Koç'la Demet Özdemir kısa bir ayrılık yaşamış, ardından barışan ikiliden Oğuzhan Koç 14 Şubat'ta Demet Özdemir'e romantik bir evlilik teklifinde bulunmuştu. İkinci baharlarını yaşayan çift, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla mutluluklarını bir kez daha gözler önüne sermişti.Oğuzhan Koç geçtiğimiz gün bir konser verdi. Demet Özdemir ise sevgilisini en önden izledi. Oğuzhan Koç şarkılarıyla adeta coşan güzel oyuncu o anları sosyal medyadan da paylaşmayı ihmal etmedi.İşte o görüntüler: