Demet Özdemir: Oğuzhan Koç’la aynı evde yaşamıyoruz

Demet Özdemir önceki gün Yeniköy’de objektife yansıdı. Oğuzhan Koç’la yeni bir aşka yelken açan ünlü oyuncu, 14 Şubat Sevgililer Günü’nün çok önemli olmadığını söyledi:“Benim içime sorarsanız o kadar da önemli değil, her gün güzel zaten.”Özdemir, Koç’la artık aynı evde yaşadıkları iddialarını ise, “Yok öyle bir şey, aynı evde yaşamak gibi bir durumum yok” diyerek yalanladı.