Demet Özdemir: Oğuzhan Koç’la aynı evde yaşamıyoruz

Yeniköy'de objektiflere yakalanan Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşkla ilgili sorulara yanıt verdi.

15.02.2021 15:43 Magazin

Demet Özdemir: Oğuzhan Koç’la aynı evde yaşamıyoruz Demet Özdemir önceki gün Yeniköy’de objektife yansıdı. Oğuzhan Koç’la yeni bir aşka yelken açan ünlü oyuncu, 14 Şubat Sevgililer Günü’nün çok önemli olmadığını söyledi:

“Benim içime sorarsanız o kadar da önemli değil, her gün güzel zaten.”

Özdemir, Koç’la artık aynı evde yaşadıkları iddialarını ise, “Yok öyle bir şey, aynı evde yaşamak gibi bir durumum yok” diyerek yalanladı.
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