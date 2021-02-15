Demet Özdemir önceki gün Yeniköy’de objektife yansıdı. Oğuzhan Koç’la yeni bir aşka yelken açan ünlü oyuncu, 14 Şubat Sevgililer Günü’nün çok önemli olmadığını söyledi:
“Benim içime sorarsanız o kadar da önemli değil, her gün güzel zaten.”
Özdemir, Koç’la artık aynı evde yaşadıkları iddialarını ise, “Yok öyle bir şey, aynı evde yaşamak gibi bir durumum yok” diyerek yalanladı.
Demet Özdemir: Oğuzhan Koç’la aynı evde yaşamıyoruz
Yeniköy'de objektiflere yakalanan Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşkla ilgili sorulara yanıt verdi.
15.02.2021 15:43 Magazin