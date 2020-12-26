Demet Özdemir: Onları gördükçe üzülüyorum

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde İbrahim Çelikkol'la başrolü paylaşan Demet Özdemir, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Bu yıl dizi arası olmayacağını belirten güzel oyuncu, "Normalde Ocak ayında diziler 2-3 hafta tatile girerdi, bu sene tatile girmiyoruz, çalışmaya devam edeceğiz" dedi.Çalıştıkları için şanslı olduklarını belirten Özdemir, sözlerine şöyle devam etti:"Biz çalışıyoruz şanslıyız ama bazı sektörler bu virüsten çok etkilendi ve insanlar işlerinden oldu, evde oturuyorlar. Onları gördükçe çok üzülüyorum. İnşallah en kısa sürede normale döneriz.' diyerek üzüntüsünü dile getirdi."