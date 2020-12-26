Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde İbrahim Çelikkol'la başrolü paylaşan Demet Özdemir, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Bu yıl dizi arası olmayacağını belirten güzel oyuncu, "Normalde Ocak ayında diziler 2-3 hafta tatile girerdi, bu sene tatile girmiyoruz, çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Çalıştıkları için şanslı olduklarını belirten Özdemir, sözlerine şöyle devam etti:
"Biz çalışıyoruz şanslıyız ama bazı sektörler bu virüsten çok etkilendi ve insanlar işlerinden oldu, evde oturuyorlar. Onları gördükçe çok üzülüyorum. İnşallah en kısa sürede normale döneriz.' diyerek üzüntüsünü dile getirdi."
Demet Özdemir: Onları gördükçe üzülüyorum
Görüntülendiği alışveriş merkezinde magazin muhabirleriyle ayak üstü sohbet eden Demet Özdemir, pandemi döneminde işsiz kalan insanlar için üzüldüğünü dile getirdi.
26.12.2020 20:09 Magazin