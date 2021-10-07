Demet Özdemir sevgilisine destek istedi: "Oğuzhan'ı seçin"

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'u O Ses Türkiye programında ilk kez izlediğindeki düşündüklerini aktardı. Aynı zamanda O Ses Türkiye hakkında espri yapmayı da es geçmedi.Güzel oyuncu, "Türkiye'de başka bir ses yarışması yok ve bence yıllardır çok güzel bir yere sahip oldu o yüzden önemi çok büyük televizyon için. Tabi orada Oğuzhan'ı görmek bence çok gurur verici. Hem söz hem beste yapıyor olması yarışmacılar için büyük avantaj, bence Oğuzhan'ı seçin" diye konuştu.