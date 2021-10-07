Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'u O Ses Türkiye programında ilk kez izlediğindeki düşündüklerini aktardı. Aynı zamanda O Ses Türkiye hakkında espri yapmayı da es geçmedi.
Güzel oyuncu, "Türkiye'de başka bir ses yarışması yok ve bence yıllardır çok güzel bir yere sahip oldu o yüzden önemi çok büyük televizyon için. Tabi orada Oğuzhan'ı görmek bence çok gurur verici. Hem söz hem beste yapıyor olması yarışmacılar için büyük avantaj, bence Oğuzhan'ı seçin" diye konuştu.
Demet Özdemir sevgilisine destek istedi: "Oğuzhan'ı seçin"
Demet Özdemir, 'O Ses Türkiye'nin yeni jüri üyesi olan sevgilisi Oğuzhan Koç'a destek istedi: "Hem söz hem beste yapıyor olması yarışmacılar için büyük avantaj, bence Oğuzhan'ı seçin."
07.10.2021 19:22 Magazin