Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ayrıldı mı?

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç hakkında ayrılık iddiası ortaya atıldı. İkilinin aralarındaki anlaşmazlıklardan dolayı yollarını ayırdığı ileri sürüldü. Özdemir, ayrılık haberine jet hızıyla yanıt verdi.Güzel oyuncu, Twitter üzerinden ayrılık haberi yapan bir magazin sayfasına "E bizim bundan haberimiz yok ama? diyerek çıkan haberleri yalanladı.Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un birlikteliği, 2021'in ilk günlerinde ortaya çıkmıştı. Aşk, dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu yılbaşında Çeşme'de tatil yapan ikilinin fotoğraflarının çekilmesiyle belgelenmişti.