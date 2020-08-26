Demet Özdemir'den ilginç önlem!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde boy gösteren Demet Özdemir son dönemde hakkında çıkan aşk haberlerinden şikayetçi. Can Yaman'dan ayrıldıktan sonra adı bir çok kişiyle anılan güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde "Benim de herkes gibi herkes kadar, sohbet ettiğim, dost olduğum erkek arkadaşlarım, onlar dışında da karşılaştığımda merhabalaştığım tanıdıklarım var... Size göre 3 günde bir sevgili değiştirip, başkalarıyla berabermişim gibi görünsem de uzun zamandır bir ilişkim yok" diyerek çıkan haberlere isyan etmişti.Bu isyanın ardından Demet Özdemir, Instagram hesabından bir fotoğrafını paylaştı. Özdemir, yanında kolu görünen arkadaşını da fotoğrafa etiketledi ve "Rutkay Öziş seni de etiketledim ki yarın bambaşka bir haberle daha uyanmayalım" dedi. Güzel oyuncu böylece olası bir aşk haberinin önüne geçmiş oldu.