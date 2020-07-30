Demet Özdemir'den makyajsız paylaşım!

Cennetten Çiçek akımına Demet Özdemir de katıldı!

Demet Özdemir kırmızı elbiseli paylaşımıyla mest etti!

Demet Özdemir'den yazın ilk bikinili pozu geldi!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin sezon finali çekimlerinin tamamlanmasının ardından soluğu yeniden tatilde alan Demet Özdemir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak makyajsız bir karesini Instagram'a yükleyen güzel oyuncunun fotoğrafı büyük beğeni topladı.Binlerce beğeni ve yüzlerce yorum alan fotoğrafa Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever de yorum bıraktı.