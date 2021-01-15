Yeni yılın ilk günlerinde ortaya çıkan aşklarını artık gizlemeyen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç magazin gündeminden düşmüyor. Son olarak birlikte yaptıkları paylaşım ile aşklarını ilan eden Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinden Özdemir, sevgilisinin canlı yayınına katılarak sürpriz yaptı. Sevgilisi Demet Özdemir'in kalp emojisini gören sevgilisi Oğuzhan Koç, ufak bir şaşkınlık yaşadıktan sonra "Demet Özdemir yazdı" dedi ve aşkına el sallamayı ihmal etmedi.
İşte o görüntüler:
Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç'a kalp emojisi
Geçtiğimiz haftalarda aşk yaşadıkları ortaya çıkan Demet Özdemir- Oğuzhan Koç gündemden düşmüyor. Şarkıcı Oğuzhan Koç'un dünkü Instagram canlı yayına Demet Özdemir sürprizi damga vurdu. Demet Özdemir'in canlı yayınına katılarak kalp emojisi göndermesi Oğuzhan Koç'u mutlu etti. Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç'un utangaç tavırları sosyal medyada çok konuşuldu.
15.01.2021 15:42 Magazin