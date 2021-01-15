Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç'a kalp emojisi

Yeni yılın ilk günlerinde ortaya çıkan aşklarını artık gizlemeyen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç magazin gündeminden düşmüyor. Son olarak birlikte yaptıkları paylaşım ile aşklarını ilan eden Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinden Özdemir, sevgilisinin canlı yayınına katılarak sürpriz yaptı. Sevgilisi Demet Özdemir'in kalp emojisini gören sevgilisi Oğuzhan Koç, ufak bir şaşkınlık yaşadıktan sonra "Demet Özdemir yazdı" dedi ve aşkına el sallamayı ihmal etmedi.İşte o görüntüler: