Demet Özdemir'den romantik paylaşım!

Demet Özdemir'in ayna pozu sosyal medyayı salladı!
ROMANTİK PAYLAŞIM!
Demet Özdemir, sevgilisi Oğuzhan Koç ile verdiği romantik pozu sosyal medya hesabından kalp emojisi koyarak paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımına Güliz Ayla'nın seslendirdiği “Olmazsan Olmaz” şarkısını eklemesi de dikkatlerden kaçmadı. Şarkıda şöyle deniliyor; "Olmazsan olmaz büyümez çiçeklerim, Toprağım havalanmaz kurur gider bahçelerim."
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