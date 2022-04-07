Demet Özdemir'den romantik paylaşım!

Demet Özdemir sevgilisi Oğuzhan Koç'la verdiği romantik pozu Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı.

07.04.2022 11:18 Magazin

Demet Özdemir'den romantik paylaşım!
Oğuzhan Koç, sevgilisi Demet Özdemir'e sürpriz yaparak 14 Şubat'ta evlilik teklifinde bulunmuştu. Geçtiğimiz günlerde objektiflere yakalanan ikili, düğün tarihlerinin ise henüz netleşmediğini belirtmişti. Aceleci davranmayan çiftin yine de bu yaz nikah masasına oturması bekleniyor.

Demet Özdemir'in ayna pozu sosyal medyayı salladı!

Demet Özdemir'in ayna pozu sosyal medyayı salladı!



ROMANTİK PAYLAŞIM!

Demet Özdemir, sevgilisi Oğuzhan Koç ile verdiği romantik pozu sosyal medya hesabından kalp emojisi koyarak paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımına Güliz Ayla'nın seslendirdiği “Olmazsan Olmaz” şarkısını eklemesi de dikkatlerden kaçmadı. Şarkıda şöyle deniliyor; "Olmazsan olmaz büyümez çiçeklerim, Toprağım havalanmaz kurur gider bahçelerim."

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan nikah açıklaması!

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan nikah açıklaması!



Demet Özdemir, Oğuzhan Koç konserinde böyle coştu!

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç konserinde böyle coştu!
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