Demet Özdemir'den sosyal medyayı karıştıran dans!

Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşkla adından söz ettiren Demet Özdemir, sosyal medyada paylaştığı videoyla gündeme geldi. Dans ederken çekilen görüntülerini "benim eski yeni arkadaşlarım olan, hayallerine ulaşan, her zaman üreten kadınlarla dans etmek benim için ayrı bir zevk" notuyla paylaştı.Demet Özdemir'in dansı sosyal medyayı salladı. Dans şovuyla beğeni toplayan güzel yıldızın diğer meslektaşlarına nispet yaptığı öne sürüldü. Geçtiğimiz günlerde dans videosu paylaşan Elçin Sangu'nun o görüntüleri Demet Özdemir'le karşılaştırılmıştı.İşte Demet Özdemir'in çok konuşulan o dansı: