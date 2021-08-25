Demet Özdemir'den sosyal medyayı sallayan dans!

Instagram'dan paylaştığı dans videolarına bir süre ara veren Demet Özdemir geri döndü. Güzel oyuncu yeni bir video yayınladı. Özdemir'in dans görüntülerine beğeni ve yorum yağdı. Fit hali dikkat çeken oyuncunun esnekliği ise dikkatlerden kaçmadı.Demet Özdemir sevgilisi Oğuzhan Koç'un vereceği konser için Bodrum'a gitmiş, ikili konser sonrası da tatile çıkmıştı. Bir süre tatil yapan aşıklar iş yoğunluğu nedeniyle İstanbul'a döndü. Demet Özdemir de döner dönmez soluğu dans okulunda aldı.