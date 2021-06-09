Demet Özdemir, rol aldığı 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinin final yapmasının ardından sevgilisi Oğuzhan Koç'la birlikte tatile çıkmıştı. Önce yakın arkadaşları Çağrı Telkıvıran ve Aslı Bekiroğlu'yla birlikte tekne turuna çıkan sevgililer ardından da bir ev kiralayarak tatillerine devam etmişlerdi.
Demet Özdemir bugün kiraladıkları evlerinin havuz başında verdiği bikinili bir pozunu Instagram'a yükledi. Oğuzhan Koç sevgilisinin fotoğrafının altına "ateş" emojisi bıraktı.
İşte o kare:
Demet Özdemir'den tatil paylaşımı...
Demet Özdemir'in paylaştığı bikinili fotoğraf sosyal medyayı salladı. Sevgilisi Oğuzhan Koç da fotoğrafın altına "ateş" emojisi bıraktı.
09.06.2021 20:20 Magazin