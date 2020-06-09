Demet Özdemir'den yazın ilk bikinili pozu geldi!

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Demet Özdemir: "Onu çok severim... Çok özledim!"

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde İbrahim Çelikkol'la kamera karşısına geçen Demet Özdemir, koronavirüs salgınının ülkemizde boy göstermesinin ardından setlere ara verilmesiyle evinde karantinaya girmişti. Bir kaç aydır evinden çıkmayan oyuncu, seyahat yasaklarının kalkmasının ardından soluğu tatilde aldı.Demet Özdemir tekne turunda çekilen bikinili bir fotoğrafını "kavuştuk" notuyla Instagram'dan paylaştı.İşte o kare: