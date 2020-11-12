Demet Özdemir'den yeni dans!

Oyunculuktan önceki mesleği dansçılık olan Demet Özdemir zaman zaman Instagram'dan yayınlandığı dans videolarıyla gündeme geliyor. Güzel yıldız bu kez paylaştığı videoya "Çok tatlısınız" notunu düştü. Demet Özdemir'in dansı büyük beğeni toplarken videonun altı tebrik mesajlarıyla doldu.İşte o paylaşım: