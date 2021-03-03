Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Demet Özdemir'e rol aldığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin setinde bir doğum günü sürprizi yapıldı. Dev bir kutunun içini balonlarla dolduran güzel oyununun sevenleri bununla da yetinmeyip karavanı da balonlarla süsledi. Gördüğü manzara karşısında duygulanan Demet Özdemir, "ağlamamak için kendimi zor tutuyorum" ifadelerini kullandı.
Demet Özdemir o anların çekilen görüntülerini Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı.
İşte o görüntüler:
Demet Özdemir'e sette balonlu sürpriz!
Demet Özdemir'e Doğduğun Ev Kaderindir'in setinde öyle bir sürpriz hazırlandı ki ünlü oyuncu ağlamamak için kendisini zor tuttu.
03.03.2021 23:38 Magazin