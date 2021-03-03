Demet Özdemir'e sette balonlu sürpriz!

Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Demet Özdemir'e rol aldığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin setinde bir doğum günü sürprizi yapıldı. Dev bir kutunun içini balonlarla dolduran güzel oyununun sevenleri bununla da yetinmeyip karavanı da balonlarla süsledi. Gördüğü manzara karşısında duygulanan Demet Özdemir, "ağlamamak için kendimi zor tutuyorum" ifadelerini kullandı.Demet Özdemir o anların çekilen görüntülerini Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı.İşte o görüntüler: