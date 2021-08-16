Demet Özdemir'e sürpriz teklif!

Ay Yapım, Star TV için iddialı bir dizi hazırlığına girdi. 1980’lerde Amerika'da yayınlan ve dönemin en çok izlenen yapımlarından biri olan "Hanedan"ın Türkiye uyarlaması çekilecek. Netflix’te yayınlanan yeni versiyonu izlenme rekoru kıran dizi Dallas’tan sonra en çok izlenen pembe dizi unvanının da sahibi…Oldukça varlıklı olan 2 ailenin çocukları ve yaşadıkları kıyasıya çekişmelerin anlatıldığı dizinin yerli versiyonu için şu günlerde hummalı bir çalışma yapılıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi için teklif giden oyuncular arasında Demet Özdemir de var. Özdemir tatil dönüşü aldığı çok sayıda teklif arasından seçim yapacak.