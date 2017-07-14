Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup’la aşk yaşayan Demet Özdemir, önceki akşam Yeniköy'de bir balıkçıdaydı.
Çıkışta Özdemir’e geçen ay Bodrum’da Özyakup’la görüntülenmesi hakkında sorular yöneltildi.
Genç oyuncu, soruları yanıtsız bıraktı.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Demet Özdemir'in aşk sessizliği!
Önceki akşam Yeniköy'de bir balıkçıdan çıkışta görüntülenen Demet Özdemir, sevgilisi Oğuzhan Özyakup ile ilgili aşk sorularını yanıtsız bıraktı.Magazin - 15 Temmuz 2017 06:00
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