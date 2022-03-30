Demet Özdemir'in ayna pozu sosyal medyayı salladı!

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan nikah açıklaması!

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç konserinde böyle coştu!

Oğuzhan Koç'la evlilik hazırlığı yapan Demet Özdemir geçtiğimiz günlerde henüz düğün tarihlerinin netleşmediğini söylemişti. Oğuzhan Koç'un albüm çalışması ve Demet Özdemir'in işleri nedeniyle tam tarihi belirleyemeyen çiftten güzel oyuncu, sosyal medyadan paylaştığı pozla dikkat çekti. Özdemir'in ayna pozuna 400 bine yakın beğeni geldi. Seda Sayan da fotoğrafın altına "kalp" emojisi bıraktı.