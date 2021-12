Demet Özdemir'in büyük üzüntüsü

Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ilişkisiyle de gündemden düşmüyor. İbrahim Selim ile Bu Gece adlı programın konuğu olan Özdemir, dans ettiği haberlerinin çıkmasının ardından yaşadıklarını anlattı.Demet Özdemir "bakın eski mesleği neymiş" haberlerine üzüldüğünü şu sözlerle ifade etti:"Herkes şimdi "oo dans oo Demet süper" falan diyor. Öyle değildi. Yani bir ara bayağı canımı sıktılar. Ben zaten dans ettiğimi herkese söyledim. Eskiden dans ediyordum. Ablam dansçıydı diye. Tek tek nerelerde dans ettiğimi kimse sormadı.2-2,5 yıl önce bir haber çıktı. 'Şok şok' diye. Başlıklar böyleydi; 'Evet Demet Özdemir'in asıl mesleği.' Bittik dedim. Bir şey oldu. Ama ne oluğunu bilmiyorum. Kötü bir şey yaşamadığımın farkındayım. Fakat kendimi çok kötü hissettim. Dedim ki; 'Hemen seyirci seni bağrına basmayacak. Emek vereceksin bununla ilgili. 15 yıl mı 20 yıl mı yani. Daha yeni başlıyorum her şeye. 6. yılımdayım. Bittik' dedim. Hemen zaten panik başlıyor, ne olduğunu bilmiyorum.Dans ettiğim 3 tane video var. Saatlerce bunu konuştular. Ne biliyor musun? 'Vay Demet'e bak ya. Gördün mü dansçıymış eskiden.' Bu dil ne? Evet dansçıydım. Zaten biliyordunuz. Fakat bir şey yakalamış gibi davrandılar. Bu sefer ne oldu biliyor musun? Gerçekten sevilmemekten korktum. Aslında bunda hiçbir şey yok. Dans etmekte kötü hiçbir şey yok ama maalesef o an öyle görmüyorsun. O an çok kötüyüm, utandım. Paramı kazandım, yanlış hiçbir şey yapmadım. Bu kazandığım para ile ne yaptığım belli. Hiç utanılacak bir şey yok.Bir anda şunları gördüm. Selin Şekerci Tweet attı. 'Ne yapmış yani?' diye. İyi hissettim kendimi. Çünkü ister istemez bir illüzyona kapılıyorsun. Gerçekten hata olduğunu düşünüyorsun. 5-10 dakikalık bir histen bahsediyorum."