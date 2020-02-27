Önceki gün doğum gününü kutlayan Demet Özdemir sevenlerine Instagram'dan yaptığı bir paylaşımla teşekkür etti. 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisiyle dikkat çeken oyuncu doğum günü mesajında şu satırlara yer verdi:
"Doğum günü dilekleriniz için size çok teşekkür ederim. Kocaman bir aile olmuşuz bu yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum, herkesin yüzünde gülücüklerin eksik olmadığı bir yıl olsun... Sizi Coooook seviyorummmmmm"
Demet Özdemir'in doğum günü mesajı!
Demet Özdemir Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarına teşekkür etti.
27.02.2020 10:42 Magazin