Demet Özdemir'in jet-ski keyfi!

Magazin - 26 Temmuz 2017 05:00

Dizi dünyasının ünlü güzelleri, evli-bekar demedi, kız kıza tatilin tadını çıkarmak için Ege’ye akın etti.Geçen ay Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup’la Bodrum’da görüntülenen Demet Özdemir, tatile Çeşme’de devam ediyor. Genç oyuncunun yanında bu kez sevgilisi değil, ablası Derya Özdemir ile “No: 309” adlı dizide ablasını canlandıran Fatma Toptaş var. Üçlü önceki gün Alaçatı bir beach’teydi.Önce ablasıyla jet-ski’ye binen oyuncu, ardından o ve arkadaşı Fatma Toptaş’la tekne turuna çıktı.Kaynak: hurriyet.com.tr