Demet Özdemir'in kombinin fiyatı dudak uçuklattı!

Demet Özdemir'in geçtiğimiz günlerde Instagram'da yaptığı bir paylaşım oldukça beğeni toplamıştı. Güzel oyuncunun göğüs ve göbek dekolteli elbisesiyle verdiği poz için yaptığı kombinin fiyatı dudak uçuklattı.

28.04.2022 18:38 Magazin

Demet Özdemir'in kombinin fiyatı dudak uçuklattı!
Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Demet Özdemir, son olarak geçtiğimiz hafta 14.9 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yna karşısında çektiği bir fotoğrafını paylaşmıştı. Fit fiziğiyle dikkat çeken oyuncunun göğüs ve göbek dekolteli elbisesiyle verdiği bu pozu, kısa sürede 450 binden fazla beğeni almıştı.

Demet Özdemir'in paylaşımına ilk yorumlardan biri de sevgilisi Oğuzhan Koç'tan gelmişti. Koç, sevgilisinin paylaşımına siyah kalp emojisi bırakmıştı.

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KOMBİNİNİN FİYATI ORTAYA ÇIKTI

Sık sık kıyafetleri ve takıları için harcadığı paralarla gündeme gelen Özdemir'in bu kombininin fiyatını, 'Fenomenler ne giymiş?' adlı Instagram hesabı paylaştı.

Ünlü ismin derin dekolteli, mor tülden elbisesinin fiyatının 775 TL; Aynı pozunda taktığı, ünlü bir markaya ait olan saatinin ise tam tamına 176 bin 814 TL olduğu ortaya çıktı.

Oyuncu, elbisesi ve aksesuarının bedelinin ortaya çıkmasıyla, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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