Demet Özdemir'in kombinin fiyatı dudak uçuklattı!

Demet Özdemir'in paylaşımına ilk yorumlardan biri de sevgilisi Oğuzhan Koç'tan gelmişti. Koç, sevgilisinin paylaşımına siyah kalp emojisi bırakmıştı.
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KOMBİNİNİN FİYATI ORTAYA ÇIKTI
Sık sık kıyafetleri ve takıları için harcadığı paralarla gündeme gelen Özdemir'in bu kombininin fiyatını, 'Fenomenler ne giymiş?' adlı Instagram hesabı paylaştı.
Ünlü ismin derin dekolteli, mor tülden elbisesinin fiyatının 775 TL; Aynı pozunda taktığı, ünlü bir markaya ait olan saatinin ise tam tamına 176 bin 814 TL olduğu ortaya çıktı.
Oyuncu, elbisesi ve aksesuarının bedelinin ortaya çıkmasıyla, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.