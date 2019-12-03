Demet Özdemir'in paylaşımı olay oldu: "Kafayı yedirtecek kadar güzelsin"

Güzel oyuncunun takipçilerinden biri fotoğrafın altına "Kafayı yedirtecek kadar güzelsin" diye yazdı.
Demet Özdemir'in yeni dizisi bomba gibi geliyor!
Son olarak Can Yaman'la Erkenci Kuş dizisinde rol alan Demet Özdemir, Doğduğun Ev Kaderin isimli dizide İbrahim Çelikkol'la birlikte izleyiciyle buluşacak. Çekimleri başlayan dizinin yakın zamanda yayına girmesi bekleniyor.
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