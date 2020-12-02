Demet Özdemir, 11 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yeni pozlarını yayınladı.
1 MİLYONDAN FAZLA BEĞENİ ALDI
Evinde masa başında bilgisayarıyla ilgilenen Demet Özdemir, giydiği üst takım ve siyah eteğiyle göz kamaştırdı. Oyuncunun pozları kısa sürede 1 milyon 100 binden fazla beğeni aldı. Özdemir'in neon yeşil topuklu botları da takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
Demet Özdemir'in pozlarına beğeni yağdı
Oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından yeni pozlarını paylaştı. Özdemir'in fotoğrafları kısa sürede 1 milyondan fazla beğeni aldı.
02.12.2020 16:14 Magazin