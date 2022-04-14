Demet Özdemir'in yeni dizisinin detayları belli oldu!

Demet Özdemir'in rol alacağı "Dünya'yla Benim Aramda" dizisiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

14.04.2022 16:20 Magazin

Demet Özdemir'in yeni dizisinin detayları belli oldu!
14 Haziran’da yayına başlayacak olan Disney Plus’ın MF Yapım imzalı dizisi "Dünyayla Benim Aramda"nın çekimleri tüm hızıyla sürüyor devam ediyor. Hülya Gezer’in yönettiği, Pınar Bulut’un ise yazdığı dizide Demet Özdemir “İlkin” adlı bir dergi yöneticisine hayat veriyor, Buğra Gülsoy ise İlkin’in oyuncu sevgilisi Tolga’yı oynuyor.

Demet Özdemir'den romantik paylaşım!

Demet Özdemir'den romantik paylaşım!



Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizide her şey İlkin’in Tolga’nın kendisine olan aşkını test etmek için kurduğu oyunla başlıyor. Haftanur Sancaktutan İlkin’in ofiste beraber çalıştığı Sinem’i, Zerrin Tekindor fotoğrafçı Burçin’i, İbrahim Selim Tolga’nın menajeri Cüneyt’i, Melisa Döngel ise dergi çalışanı Ceren’i canlandırıyor. Metin Akdülger ise dizinin 5. bölümünde ekibe İlkin’in hayatına sürpriz bir şekilde giriyor.

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