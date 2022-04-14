Demet Özdemir'in yeni dizisinin detayları belli oldu!

Demet Özdemir'den romantik paylaşım!
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizide her şey İlkin’in Tolga’nın kendisine olan aşkını test etmek için kurduğu oyunla başlıyor. Haftanur Sancaktutan İlkin’in ofiste beraber çalıştığı Sinem’i, Zerrin Tekindor fotoğrafçı Burçin’i, İbrahim Selim Tolga’nın menajeri Cüneyt’i, Melisa Döngel ise dergi çalışanı Ceren’i canlandırıyor. Metin Akdülger ise dizinin 5. bölümünde ekibe İlkin’in hayatına sürpriz bir şekilde giriyor.
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