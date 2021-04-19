Demet Özdemir'in yeni partneri kim oldu?

Demet Özdemir geçen aylarda bu yaz tatil yapmayacağını ve sinema filmi çekeceğini duyurmuştu. Filmin detayları belli oldu. O3 Medya'nın yapımcılığını üstlendiği filmin adı 'Aşk Taktikleri'...Demet Özdemir'in partnerinin kim olduğu da uzun süredir merak konusuydu. O isim Şükrü Özyıldız oldu.Son olarak NTC Medya imzalı 'Akıncı' dizisiyle seyirci karşısına çıkan yakışıklı oyuncunun projesinin de 20. bölümde final yapmasına karar verilmişti.Haziran ayında çekimleri başlayacak olan film, Netflix'te seyirciyle buluşacak.