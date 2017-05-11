Four Seasons Hotel Bosphorus’da düzenlenen etkinlikte soruları yanıtlayan Şener, bu zor dönemde en büyük desteği çocuklarından gördüğünü söyledi:
“Çocuklarım çok düşünceliler. Kızım, evin her yerine bana sevgisini anlatan küçük notlar yapıştırıyor.”
Eski manken, “Çocuklar için İbrahim Bey’le yeniden bir araya gelir misiniz” sorusunu ise “Şimdilik bilmiyorum. Bunları konuşmak için çok erken” yanıtını verdi.
KAYNAK: hurriyet.com.tr
Demet Şener: Bir araya gelir miyiz bilmiyorum
İbrahim Kutluay'a boşanma davası açan Demet Şener, Çaba Derneği’nin gelenekselleşen kermes etkinliğine katıldı.Sosyete - 11 Mayıs 2017 09:27
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Demet Şener, İbrahim Kutluay
SOSYETE HABERLERİ
- Demet Şener'in hayatında kimse var mı?
- Kadir ve Kemal Doğulu'nun kız kardeşleri Asuman evlendi!
- Venedik'ten aile fotoğrafı geldi!
- Okan Elif Tapan'ın alışveriş turu!
- Cemiyeti buluşturan davet!
- Demet Şener'in dedektif paniği!
- Yelda Tiftik'in akşam turu
- Hülya Koçyiğit alışverişte!
- Selda Sipahioğlu'nun AVM turu!
- Sedef Mercan'ın neşesi yerinde