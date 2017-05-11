Demet Şener: Bir araya gelir miyiz bilmiyorum

Sosyete - 11 Mayıs 2017 09:27

Four Seasons Hotel Bosphorus’da düzenlenen etkinlikte soruları yanıtlayan Şener, bu zor dönemde en büyük desteği çocuklarından gördüğünü söyledi:“Çocuklarım çok düşünceliler. Kızım, evin her yerine bana sevgisini anlatan küçük notlar yapıştırıyor.”Eski manken, “Çocuklar için İbrahim Bey’le yeniden bir araya gelir misiniz” sorusunu ise “Şimdilik bilmiyorum. Bunları konuşmak için çok erken” yanıtını verdi.KAYNAK: hurriyet.com.tr