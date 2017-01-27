Demet Şener ile İbrahim Kutluay hakim karşısına çıkıyor!

Magazin - 27 Ocak 2017 10:04

Manken Demet Şener, ihanete uğradığını ima ederek 11 yıllık eşi ve 2 çocuğunun babası İbrahim Kutluay'a boşanma davası açmıştı. Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; dilekçesini 14 Ekim 2016'da İstanbul Aile Mahkemesine sunan ve geçen zaman içerisinde anlaşma sağlayamayan çift bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak. Duruşmaya katılıp katılmayacakları merak edilen çiftten Demet Şener boşanma karşılığında 10 milyon TL tazminat ve iki çocuğunu velayetini istiyor.Demet Şener’in avukatı Aslı Hatemi telefonla bağlandığı Renkli Sayfalar programında çiftin boşanma davasıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:“Ben aile mahremiyeti açısından herkesten anlayış bekliyorum. Temennim, çekişmeli bir sürece girmemek. Medeni kanunumuzda zina ve ihanet en ağır boşanma sebebidir. Bunu ispat ettiğiniz anda çok yüklü bir tazminat kazanırsınız.”KAYNAK: sabah.com.tr