Demet Şener ve İbrahim Kutluay 11 yıl önce Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlenmişti. Demet Şener, "Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını" gerekçe göstererek geçtiğimiz Ekim ayında İbrahim Kutluay'a avukatı aracılığıyla boşanma davası açtı.
Taraflar arasında çekişmeli olarak görülen davanın ilk celsesi bugün İstanbul 14. Aile Mahkemesi'nde yapıldı.
Duruşmaya Kutluay ve Şener katılmazken, tarafları avukatları temsil etti. Yaklaşık 2 saat süren ve gizli yapılan celsede avukatlar delil ve tanıklarını mahkemeye bildirdiler. Dava ertelendi.
Kaynak: DHA
Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın boşanma davası ertelendi
Eski Milli Basketbolcu İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in boşanma davasının ilk celsesi görüldü. İbrahim Kutluay ve Demet Şener duruşmaya katılmazken, tarafları avukatları temsil etti.Magazin - 27 Ocak 2017 12:25
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